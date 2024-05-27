Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 600 тысяч за пропаганду наркотиков

А юрлица, замеченные в пропаганде наркотиков, будут оштрафованы на сумму от 300 до 600 тысяч с конфискацией или приостановкой деятельности. Более того, рецидив грозит штрафом в размере от 100 до 300 тысяч или зарплаты за один-два года или обязательными работами на срок от 180 до 240 часов либо исправительными на срок до двух лет. Вместе с тем уже изданная литература, в том числе классическая, содержащая при этом информацию о наркотических средствах, не будет подпадать под новые нормы, изложенные в законопроекте о запрете пропаганды наркотиков. Как пояснил в беседе с RT один из авторов документа, депутат Михаил Кизеев, нормы будут касаться вновь созданных произведений.