Комитет Госдумы одобрил поправки о штрафах до 600 тысяч за пропаганду наркотиков
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять предложенные поправки в законопроект о наказании за пропаганду наркотиков. Они предусматривают ужесточение наказания. Также под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры.
Физическим лицам будет грозить штраф в две-четыре тысячи рублей с конфискацией продукции, ставшей причиной нарушения, должностным лицам — от десяти до 30 тысяч с конфискацией, а предпринимателям, не являющимся юридическими лицами, грозит аналогичное наказание или приостановление деятельности на три месяца.
А юрлица, замеченные в пропаганде наркотиков, будут оштрафованы на сумму от 300 до 600 тысяч с конфискацией или приостановкой деятельности. Более того, рецидив грозит штрафом в размере от 100 до 300 тысяч или зарплаты за один-два года или обязательными работами на срок от 180 до 240 часов либо исправительными на срок до двух лет. Вместе с тем уже изданная литература, в том числе классическая, содержащая при этом информацию о наркотических средствах, не будет подпадать под новые нормы, изложенные в законопроекте о запрете пропаганды наркотиков. Как пояснил в беседе с RT один из авторов документа, депутат Михаил Кизеев, нормы будут касаться вновь созданных произведений.
Ранее Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за участие в любых нежелательных организациях, в том числе в тех, учредителями которых являются иностранные государственные органы. Изменения направлены на защиту прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов и безопасности страны.
Life.ru