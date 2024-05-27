Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за участие в любых нежелательных организациях

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил штрафы за участие в любых нежелательных организациях, в частности, тех, чьими учредителями являются иностранные госорганы. Депутаты попросили палату парламента принять соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) в первом чтении.

"Предлагаемые законопроектом изменения являются одной из дополнительных мер, направленных на защиту прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов Российской Федерации, безопасности государства и общественного порядка", — отметили в комитете.

Кроме того, там предложили принять в первом чтении проект поправок к Уголовному кодексу, где указано наказание за участие в работе нежелательных организаций. Из статьи 20.33 КоАП планируется убрать слово "неправительственная". В результате действующие санкции за участие в работе иностранных НПО, которые были признаны нежелательными на территории России, распространятся на все зарубежные организации с таким статусом вне зависимости от их форм собственности.

При принятии закона гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Согласно поправкам к УК, нарушителей ждёт лишение свободы на срок до четырёх лет.

Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура РФ внесла в список нежелательных организаций компанию SOTA media*. Организация публикует фейки о России, её армии и пытается создать напряжённость в обществе.