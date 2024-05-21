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21 мая, 16:35

Минюст РФ внёс фонд "Вернись живым"*, НПО Эстонии и США в список нежелательных

Здание Министерства юстиции РФ. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Здание Министерства юстиции РФ. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных на территории России организаций американскую международную неправительственную организацию (НПО) Freedom House*, украинский фонд помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) "Вернись живым"*, а также эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"162. ... ККК — Stop Occupation of Karelia (Эстонская Республика)... 163. ... Мiжнародний благодiйний фонд "Повернись живим" ("Международный благотворительный фонд "Вернись живым") (Украина)... 164. ... Freedom House, Inc. ("Фридом Хаус") (США)", — указано в перечне.

Freedom House* была основана в 1941 году. НПО анализирует данные о политической свободе и правах человека в разных странах мира. Эстонская Stop Occupation of Karelia*, созданная в 2012 году, транслирует крайне правые взгляды и выступает за независимость Карелии от РФ. А украинский фонд "Вернись живым"* появился в 2014 году. Организация является крупнейшей по сбору средств для украинских войск.

"Фонд Бориса Немцова за свободу"* внесён в список нежелательных организаций в РФ
"Фонд Бориса Немцова за свободу"* внесён в список нежелательных организаций в РФ

А ранее Life.ru рассказывал, что Генпрокуратура РФ внесла в список нежелательных организаций компанию SOTA media*. Организация публикует фейки о России, её армии и пытается создать напряжённость в обществе.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

Дарья Нарыкова
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