Минюст РФ внёс фонд "Вернись живым"*, НПО Эстонии и США в список нежелательных

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных на территории России организаций американскую международную неправительственную организацию (НПО) Freedom House*, украинский фонд помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ) "Вернись живым"*, а также эстонскую НПО Stop Occupation of Karelia*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Freedom House* была основана в 1941 году. НПО анализирует данные о политической свободе и правах человека в разных странах мира. Эстонская Stop Occupation of Karelia*, созданная в 2012 году, транслирует крайне правые взгляды и выступает за независимость Карелии от РФ. А украинский фонд "Вернись живым"* появился в 2014 году. Организация является крупнейшей по сбору средств для украинских войск.