"Фонд Бориса Немцова за свободу"* внесён в список нежелательных организаций в РФ 17 апреля, 17:08 Минюст РФ. Обложка © Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Германский "Фонд Бориса Немцова за свободу"* (Boris Nemtsov Foundation for Freedom), созданный дочерью политика Жанной Немцовой, внесён в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на российской территории. Соответствующая запись появилась на сайте Министерства юстиции РФ.

Кроме того, в список добавлены Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ("Фонд имени Фридриха Науманна за свободу"*) и украинский Center for Civil Liberties ("Центр гражданских свобод"*). Прежде эти организации признала нежелательными Генпрокуратура России.

Ранее Минюст РФ включил в реестр международных неправительственных организаций, деятельность которых в стране является нежелательной, три НПО из Канады.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

Авторы Татьяна Миссуми