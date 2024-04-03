Минюст России признал три канадские НПО нежелательными

Минюст РФ включил в реестр международных неправительственных организаций, деятельность которых в стране является нежелательной, три НПО из Канады. Соответствующее сообщение появилось в среду, 3 апреля, на сайте ведомства.

В список, который на данный момент состоит из 155 позиций, добавились Munk School of Global Affairs and Public Policy* (Школа международных отношений и государственной политики имени Питера Мунка*), Russian-Canadian Democratic Alliance* (Российско-канадский демократический альянс*) и Norman Paterson School of International Affairs* (Школа международных отношений имени Нормана Патерсона*). Прежде эти организации признала нежелательными Генпрокуратура России.

Ранее Минюст России включил в список нежелательных иностранных и неправительственных организаций "Форум имени Льва Копелева"*. Он назван в честь писателя и советского диссидента. Организацию основал немецкий журналист Фриц Фердинанд Пляйтген.