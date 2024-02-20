Минюст РФ признал "Радио Свободная Европа / Свобода"* нежелательной организацией

Американское "Радио Свободная Европа / Свобода"* включено в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых является нежелательной в России. Соответствующее решение принял Минюст РФ во вторник, 20 февраля.

В соответствующей таблице медиакорпорация заняла 142-ю строчку. Отметим, что в феврале 2020-го она была внесена в реестр иноагентов, позже Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности радиовещателя нежелательной в России.

Как сообщал Life.ru, "Радио Свобода"* приостановило работу на территории России в марте 2022 года. Данная радиостанция контролируется американским правительственным Агентством по глобальным средствам массовой информации, деньги на её деятельность выделяет Конгресс США. В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"*.