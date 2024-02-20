Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 16:38

Минюст РФ признал "Радио Свободная Европа / Свобода"* нежелательной организацией

Американское "Радио Свободная Европа / Свобода"* включено в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых является нежелательной в России. Соответствующее решение принял Минюст РФ во вторник, 20 февраля.

В соответствующей таблице медиакорпорация заняла 142-ю строчку. Отметим, что в феврале 2020-го она была внесена в реестр иноагентов, позже Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности радиовещателя нежелательной в России.

МВД объявило в розыск экс-директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен
МВД объявило в розыск экс-директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен

Как сообщал Life.ru, "Радио Свобода"* приостановило работу на территории России в марте 2022 года. Данная радиостанция контролируется американским правительственным Агентством по глобальным средствам массовой информации, деньги на её деятельность выделяет Конгресс США. В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение "Радио Свобода"*.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России. Признана в РФ иноагентом.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Никита Осипов
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров