Российское подразделение "Радио Свобода" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* — российское юридическое лицо, созданное для распространения в РФ материалов девяти входящих в "Радио Свобода"* СМИ-иноагентов.

"Арбитражный суд Москвы <...> решил в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу отказать. Признать ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" банкротом, открыть в отношении должника конкурсное производство на шесть месяцев", — заявил судья.

Процедуру банкротства в отношение СМИ суд начал 15 августа по заявлению налоговой инспекции. Причиной стала задолженность радиостанции в размере свыше шести миллионов рублей. Затем суд добавил в реестр новые требования кредиторов — от ФНС (720,8 млн) и московского департамента по обеспечению деятельности мировых судей (69,6 млн).

Конкурсным управляющим суд назначил Юлию Ага-Кулиеву, которая ранее была временным управляющим.

Напомним, "Радио Свобода" приостановило работу на территории России в марте 2022 года. Данная радиостанция контролируется американским правительственным Агентством по глобальным средствам массовой информации, средства на её деятельность выделяет Конгресс США.