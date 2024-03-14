Минюст присвоил чёрную метку немецкому форуму

Минюст включил в список нежелательных иностранных и неправительственных организаций "Форум имени Льва Копелева"*. Его название теперь можно увидеть в соответствующем перечне на официальном сайте Минюста под 147-м номером.

Генпрокуратура приняла решение признать форум нежелательной организацией 19 февраля. По какой причине, неизвестно. Сам форум, названный в честь писателя и советского диссидента Льва Копелева, с 2001 года присуждает премию "за мир и права человека". Организацию основал немецкий журналист Фриц Фердинанд Пляйтген.

Лев Копелев родился в 1912 году в Киеве, умер в 1997-м в Кёльне. Писатель, литературовед-германист, критик, диссидент и правозащитник.

Ранее Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor* нежелательной организацией. В Госдуме отметили, что она пыталась дискредитировать российскую электоральную систему.