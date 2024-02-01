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1 февраля, 06:32

Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor* нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала немецкое научно-производственное объединение (НПО) Russian Election Monitor* (REM*) нежелательной организацией в России. По словам председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, это было ожидаемым решением.

"REM* попало в поле зрения комиссии ещё в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы. Деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас", — написали в телеграм-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства.

Пискарёв отмечает, что информационные площадки этого объединения в настоящее время "используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными". Примечательно, что REM* сотрудничает с релокантами с антироссийской позицией, а также принимает участие в распространении фейков о спецоперации.

Генпрокуратура признала издание DOXA* не желательной в России организацией
Генпрокуратура признала издание DOXA* не желательной в России организацией

Ранее Лайф писал, что Минюст РФ включил в список нежелательных организаций американскую RAND Corporation*. Компания занимается проведением политических исследований. Также в этот список вошла и польская организация Civil Council*, которое собирает пополнение для ВСУ.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Ян Поланин
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