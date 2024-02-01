Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor* нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала немецкое научно-производственное объединение (НПО) Russian Election Monitor* (REM*) нежелательной организацией в России. По словам председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, это было ожидаемым решением.

"REM* попало в поле зрения комиссии ещё в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы. Деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас", — написали в телеграм-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства.

Пискарёв отмечает, что информационные площадки этого объединения в настоящее время "используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными". Примечательно, что REM* сотрудничает с релокантами с антироссийской позицией, а также принимает участие в распространении фейков о спецоперации.