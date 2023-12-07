Американский аналитический центр RAND* признан нежелательным в России

Минюст РФ внёс американскую некомерческую организацию RAND Corporation* в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, говорится на сайте ведомства.

RAND Corporation* — некоммерческая организация, которая была основана в 1946 году и занималась национальной безопасностью США. Сегодня компания проводит политические исследования, в том числе связанные с вооружёнными конфликтами и принятием политических решений.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация RAND Corporation, США", — говорится в сообщении.

Компания проводит исследования по военно-техническим и стратегическим аспектам национальной безопасности для государственных учреждений США, Европы, Среднего Востока и Азии. RAND* на официальном сайте называет себя "беспристрастной и приверженной общественным интересам" организацией. Согласно опубликованным там же данным, доход аналитического центра за 2022 год составил порядка $346 млн.

А ранее Минюст включил польскую организацию Civil Council* ("Гражданский совет") в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной. В ведомстве уточнили, что объединение, которое собирает пополнение для ВСУ, было основано в Варшаве 2 ноября прошлого года.