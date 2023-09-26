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26 сентября, 15:51

Минюст включил американский Hudson Institute в список нежелательных организаций

Министерство юстиции включило в перечень нежелательных организаций американский Институт Хадсона (Hudson Institute*). Об этом сообщается во вторник, 26 сентября, на сайте ведомства.

Речь идёт о консервативном американском аналитическом центре, базирующимся в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был основан в 1961 году в Кротоне-на-Гудзоне футурологом, военным стратегом и специалистом по системной теории Германом Каном и его коллегами из корпорации RAND. Целью института является "продвижение лидерства Америки для безопасного, свободного и процветающего будущего", — именно так заявлено на его сайте.

Украинские кураторы и всемирная сеть: Религиозная организация "Аллатра" признана нежелательной в России

Украинские кураторы и всемирная сеть: Религиозная организация "Аллатра" признана нежелательной в России

А ранее американская НПО Wild Salmon Center* была признана нежелательной в России. Её декламируемая цель — сохранение тихоокеанского лосося, но это прикрытие. Выявлено, что на самом деле деятельность организации заключается в реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития нашей страны.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России

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ТАСС / Zuma / Michael Brochstein

Марина Калегина
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