Минюст включил американский Hudson Institute в список нежелательных организаций

Речь идёт о консервативном американском аналитическом центре, базирующимся в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был основан в 1961 году в Кротоне-на-Гудзоне футурологом, военным стратегом и специалистом по системной теории Германом Каном и его коллегами из корпорации RAND. Целью института является "продвижение лидерства Америки для безопасного, свободного и процветающего будущего", — именно так заявлено на его сайте.