Украинские кураторы и всемирная сеть: Религиозная организация "Аллатра" признана нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность МОД "Аллатра" нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность Международного общественного движения "Аллатра"*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности Международного общественного движения "Аллатра" (МОД "Аллатра", Громадська Спiлка "Мiжнародний Громадський Рух "Аллатра"), Украина", — говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
МОД "Аллатра" — общественное движение с псевдорелигиозной направленностью, его основали на Украине. Активисты "Аллатры" действуют не только в Незалежной, но и в России и в некоторых других странах. Главой движения является гражданка Украины. По итогам проверки специалисты Генеральной прокуратуры пришли к выводу, что участников организации натаскивают украинские кураторы на тему, как наладить контакты с представителями российской оппозиции для совместных акций по дискредитации властей России. Также ведомство установило факты клеветы со стороны "Аллатры" в адрес ВС РФ, которую участники движения начали распространять после начала СВО.
Несколько дней назад стало известно, что Генпрокуратура проверит "одесскую Барби" Валерию Лукьянову, провозгласившую себя "богиней Аматуе". Подовом для проверки деятельности блогерши стали потенциально вредные для здоровья чистки организма, которые она предлагает своим подписчикам.
* Организация признана нежелательной в России.