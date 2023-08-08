Украинские кураторы и всемирная сеть: Религиозная организация "Аллатра" признана нежелательной в России

МОД "Аллатра" — общественное движение с псевдорелигиозной направленностью, его основали на Украине. Активисты "Аллатры" действуют не только в Незалежной, но и в России и в некоторых других странах. Главой движения является гражданка Украины. По итогам проверки специалисты Генеральной прокуратуры пришли к выводу, что участников организации натаскивают украинские кураторы на тему, как наладить контакты с представителями российской оппозиции для совместных акций по дискредитации властей России. Также ведомство установило факты клеветы со стороны "Аллатры" в адрес ВС РФ, которую участники движения начали распространять после начала СВО.