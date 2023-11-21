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21 ноября, 17:41

Минюст пополнил список нежелательных организаций в России

Минюст включил польскую организацию Civil Council в список нежелательных в РФ

Польская организация Civil Council* ("Гражданский совет") включена в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции России.

Уточняется, что организация включена в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 3 ноября 2023 года.

Civil Council* — объединение, которое собирает пополнение для ВСУ. Организация была основана в Варшаве 2 ноября прошлого года.

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Ранее Лайф писал, что Минюст включил американский Hudson Institute* в список нежелательных организаций. Речь идёт о консервативном американском аналитическом центре, базирующемся в Вашингтоне. Он был основан в 1961 году, целью института является "продвижение лидерства Америки для безопасного, свободного и процветающего будущего" — именно так заявлено на его сайте.

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Никита Никонов
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