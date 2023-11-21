Минюст пополнил список нежелательных организаций в России

Уточняется, что организация включена в перечень на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 3 ноября 2023 года.

Ранее Лайф писал, что Минюст включил американский Hudson Institute* в список нежелательных организаций. Речь идёт о консервативном американском аналитическом центре, базирующемся в Вашингтоне. Он был основан в 1961 году, целью института является "продвижение лидерства Америки для безопасного, свободного и процветающего будущего" — именно так заявлено на его сайте.