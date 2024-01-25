Генпрокуратура признала издание DOXA* не желательной в России организацией

Деятельность издания DOXA* ("Докса") признали нежелательной в России. Соответствующее предложение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ поддержала Генпрокуратура страны.

"Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (DOXA)*", — рассказал глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

По его словам, организация зарегистрирована в Чехии, а внимание на её деятельность комиссия обращала уже не раз. Речь идёт об обучении диверсионной деятельности на территории нашей страны, включая распространение инструкций по поджогам военкоматов и прочих объектов силовых структур.

Ранее Лайф писал, что Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций американскую RAND Corporation* — компанию, которая проводит политические исследования, в том числе связанные с вооружёнными конфликтами и принятием политических решений.