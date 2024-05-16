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Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность SOTA media* в России

16 мая, 14:10
Генпрокуратура признала деятельность SOTA media нежелательной в РФ. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Генпрокуратура признала деятельность SOTA media нежелательной в РФ. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Генпрокуратура РФ внесла в список нежелательных на территории страны организаций компанию SOTA media*, которая публикует фейки о России, её армии и пытается создать напряжённость в обществе. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"Деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media* признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории РФ", отмечается в тексте.

Как пояснили в Генпрокуратуре, SOTA media* неоднократно искажала события в России и публиковала ложную информацию, в том числе печатались фейковые материалы о ВС РФ и госорганах страны. Руководители компании имеют иностранное гражданство и курируются из-за рубежа, в частности, им ставятся задачи расшатать обстановку в России и вызвать социальный взрыв, уточнили в Генпрокуратуре.

Вишневского* заподозрили в участии в нежелательной организации
Вишневского* заподозрили в участии в нежелательной организации

Ранее сообщалось, что германский "Фонд Бориса Немцова за свободу"* (Boris Nemtsov Foundation for Freedom), созданный дочерью политика Жанной Немцовой, внесён в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на российской территории.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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