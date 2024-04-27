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26 апреля, 23:08

Вишневского* заподозрили в участии в нежелательной организации

На депутата петербургского ЗакСа Вишневского* завели административное дело

Признанный в РФ иноагентом депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский*. Обложка © Telegram / ВишНевскоеВремя

Признанный в РФ иноагентом депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский*. Обложка © Telegram / ВишНевскоеВремя

Признанный в РФ иноагентом депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский* стал фигурантом дела об административном правонарушении. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, ему вменяют участие в деятельности нежелательной организации.

"Речь идёт о ст. 20.33 КоАП "Участие в деятельности нежелательной организации", — сообщил собеседник информагентства.

Стражи правопорядка подозревают законотворца в том, что тот участвовал в деятельности также признанного в РФ иноагентом движения "Голос"*. Сообщается, что в четверг, 25 апреля, народный избранник давал по этому поводу объяснение в прокуратуре, а на следующий день покинул территорию России.

Руководитель фракции партии "Яблоко" в петербургском парламенте Александр Шишлов прокомментировал эту ситуацию в своём телеграм-канале. По его словам, беспокоиться не о чём, так как Вишневский* находится в отпуске и вернётся в Северную столицу 6 мая.

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Напомним, что Минюст РФ признал Вишневского* иноагентом 29 марта текущего года. Тогда вместе с ним в список попали проект "Первый отдел"*, а также адвокат Вадим Прохоров*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алексей Соловьёв
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