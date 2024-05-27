В Госдуме раскрыли пользу классической русской литературы в борьбе с наркоманией

Многие произведения русской литературы имеют сцены с упоминанием алкоголя, табака и наркотиков, однако наши классики не продвигали, а "бичевали" такие пороки. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя возможное ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в произведениях искусства. По его словам, авторы вроде Льва Толстого или Михаила Булгакова на пугающих и одновременно впечатляющих примерах показывали плачевный итог зависимости.

"Поэтому у этих произведений есть нравственная и педагогическая сверхзадача, цель — показать, чем всё заканчивается. И это совершенно противоположные пропаганде намерения", — отметил депутат.

Парламентарий усомнился в действенности "искусственного вымарывания" таких эпизодов, заметив, что подрастающее поколение живёт не под "стеклянным куполом" и получает всю информацию о вредных привычках. Причём дело не в самом упоминании алкоголизма или наркомании, сколько в трактовке и выводах.

Что касается "фиксации" нормы, то, как отметил депутат, хороший закон представляет собой своеобразную систему защиты от плохих чиновников, которые могут допускать "перегибы на местах". Для недопущения этого и действуют регламенты законотворчества, в том числе система нескольких чтений.

"Рассмотрим все точки зрения, исключим недоразумения. Уверен, что принятый закон будет эффективно решать задачу", — заключил Толмачёв.