В московском автосервисе задержали иностранца с 4,5 кг героина и 12 нелегалов
В Москве полицейские задержали иностранца, хранившего в багажнике своего авто около 4,5 килограммов героина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оказалось, что распространением наркотиков занимались в одном из столичных автосервисов.
В Москве полицейские пресекли незаконный оборот героина. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключён под стражу", — написала Волк в своём телеграм-канале.
Также в автосервисе обнаружили обрез ружья и патроны к нему. Во время операции задержали 12 иностранцев, которые живут в России без разрешающих документов. За это нелегалам грозит административное наказание. Сейчас следователи выясняют все детали осуществления незаконной деятельности.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве суд вынес приговор по делу гражданина США, бывшего десантника Трэвиса Лика и его соучастницы-россиянки, которые попались на распространении наркотиков. Мужчина получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его подруге дали 8 лет в колонии общего режима.
Telegram / Ирина Волк