В московском автосервисе задержали иностранца с 4,5 кг героина и 12 нелегалов

В Москве полицейские задержали иностранца, хранившего в багажнике своего авто около 4,5 килограммов героина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оказалось, что распространением наркотиков занимались в одном из столичных автосервисов.

В Москве полицейские пресекли незаконный оборот героина. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключён под стражу", — написала Волк в своём телеграм-канале.

Также в автосервисе обнаружили обрез ружья и патроны к нему. Во время операции задержали 12 иностранцев, которые живут в России без разрешающих документов. За это нелегалам грозит административное наказание. Сейчас следователи выясняют все детали осуществления незаконной деятельности.