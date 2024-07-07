Украинцу грозит 20 лет тюрьмы за схрон 22 кг наркотиков на даче в Подмосковье
SHOT: В Подмосковье задержали украинца, хранившего 22 кг наркотиков на даче
В одном из домов СНТ "Маяк" в Пушкинском городском округе Подмосковья задержали 40-летнего украинца, который устроил там схрон примерно 22 килограммов наркотиков. На арендованной им даче находилась и лаборатория по изготовлению сильнодействующих запрещённых веществ, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, силовики нагрянули с обыском к безработному мужчине во вторник, 2 июля. В результате они нашли свыше 50 различных бутылок и ёмкостей с подозрительными жидкими веществами и оборудование для изготовления наркотиков. Всё изъятое отправили на экспертизу.
Выяснилось, что мужчина проживает в РФ без регистрации. Против безработного украинца возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что в Москве с наркотиками задержали 20-летнего украинца Вандама Янова. Парень с именем, созвучным фамилии знаменитого голливудского актёра, привлёк внимание правоохранителей в районе Чертаново Центральное.
Shutterstock / FOTODOM / Darwin Brandis