Украинцу грозит 20 лет тюрьмы за схрон 22 кг наркотиков на даче в Подмосковье

В одном из домов СНТ "Маяк" в Пушкинском городском округе Подмосковья задержали 40-летнего украинца, который устроил там схрон примерно 22 килограммов наркотиков. На арендованной им даче находилась и лаборатория по изготовлению сильнодействующих запрещённых веществ, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, силовики нагрянули с обыском к безработному мужчине во вторник, 2 июля. В результате они нашли свыше 50 различных бутылок и ёмкостей с подозрительными жидкими веществами и оборудование для изготовления наркотиков. Всё изъятое отправили на экспертизу.

Выяснилось, что мужчина проживает в РФ без регистрации. Против безработного украинца возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.