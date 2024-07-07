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7 июля, 14:49

Украинцу грозит 20 лет тюрьмы за схрон 22 кг наркотиков на даче в Подмосковье

SHOT: В Подмосковье задержали украинца, хранившего 22 кг наркотиков на даче

В одном из домов СНТ "Маяк" в Пушкинском городском округе Подмосковья задержали 40-летнего украинца, который устроил там схрон примерно 22 килограммов наркотиков. На арендованной им даче находилась и лаборатория по изготовлению сильнодействующих запрещённых веществ, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, силовики нагрянули с обыском к безработному мужчине во вторник, 2 июля. В результате они нашли свыше 50 различных бутылок и ёмкостей с подозрительными жидкими веществами и оборудование для изготовления наркотиков. Всё изъятое отправили на экспертизу.

Выяснилось, что мужчина проживает в РФ без регистрации. Против безработного украинца возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве с наркотиками задержали 20-летнего украинца Вандама Янова. Парень с именем, созвучным фамилии знаменитого голливудского актёра, привлёк внимание правоохранителей в районе Чертаново Центральное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Darwin Brandis

Никита Осипов
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