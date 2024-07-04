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4 июля, 16:28

Американца Вудлэнда приговорили к 12,5 года колонии за попытку сбыть наркотики

Заседание в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Заседание в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Районный суд города Москвы вынес приговор в отношении американского гражданина Роберта Вудлэнда по делу о незаконном обороте наркотиков.

"Приговором Останкинского районного суда города Москвы Вудлэнд Роберт Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на преступление, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд назначил ему 12 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

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Напомним, о задержании Вудлэнда стало известно ещё давно. В январе этого года Life.ru сообщал о том, что суд принял решение о его аресте. Тогда обвиняемого поместили под стражу на два месяца. При этом подробности дела не раскрывались.

Николь Вербер
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