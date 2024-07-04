Американца Вудлэнда приговорили к 12,5 года колонии за попытку сбыть наркотики

"Приговором Останкинского районного суда города Москвы Вудлэнд Роберт Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на преступление, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, о задержании Вудлэнда стало известно ещё давно. В январе этого года Life.ru сообщал о том, что суд принял решение о его аресте. Тогда обвиняемого поместили под стражу на два месяца. При этом подробности дела не раскрывались.