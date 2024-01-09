В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков

Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО американца Роберта Вудлэнда (Романова), обвиняемого в попытке незаконного оборота наркотиков. Он пробудет под стражей два месяца. Подробности дела не сообщаются.

"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнду Роберту (Романову) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", — рассказали в суде РИА "Новости".