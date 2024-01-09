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9 января, 09:12

В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков

Суд отправил в СИЗО американца за попытку незаконного оборота наркотиков

Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО американца Роберта Вудлэнда (Романова), обвиняемого в попытке незаконного оборота наркотиков. Он пробудет под стражей два месяца. Подробности дела не сообщаются.

"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнду Роберту (Романову) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", — рассказали в суде РИА "Новости".

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Ранее в Санкт-Петербурге нашли мёртвым наркоторговца, который фатально отравился собственным товаром. В квартире, которую снимал мужчина, нашли целую гору разных веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Матвей Константинов
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