В Москве арестовали гражданина США по делу о незаконном обороте наркотиков
Суд отправил в СИЗО американца за попытку незаконного оборота наркотиков
Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО американца Роберта Вудлэнда (Романова), обвиняемого в попытке незаконного оборота наркотиков. Он пробудет под стражей два месяца. Подробности дела не сообщаются.
"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнду Роберту (Романову) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", — рассказали в суде РИА "Новости".
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