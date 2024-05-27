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Регион
27 мая, 13:49

Актрису Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года колонии по делу о наркоторговле

Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru / Галина Фесенко

Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru / Галина Фесенко

Первомайский районный суд Пензы приговорил актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к шести с половиной годам колонии за покушение на сбыт наркотиков.

"Назначить Хисамовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", огласил решение судья.

Сайты знакомств и друзья-наркоторговцы: Как жила заслуженная артистка России Рамиля Искандер
Сайты знакомств и друзья-наркоторговцы: Как жила заслуженная артистка России Рамиля Искандер

Напомним, Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина в сентябре 2023 года. Запрещённые вещества обнаружили во время обыска у неё дома и в машине, было возбуждено уголовное дело. Искандер согласилась пойти на сделку со следствием и сдала своего подельника. В суде она признала вину.

Александра Вишнякова
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