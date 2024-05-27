Актрису Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года колонии по делу о наркоторговле

Первомайский районный суд Пензы приговорил актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к шести с половиной годам колонии за покушение на сбыт наркотиков.

"Назначить Хисамовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — огласил решение судья.