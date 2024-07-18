В Москве суд приговорил гражданина США к 13 годам колонии за сбыт наркотиков
Суд в Москве приговорил экс-десантника США Лика к 13 годам строгого режима
Вероника Грабанчук и Трэвис Лик в Хамовническом суде Москвы. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор по делу гражданина США, бывшего десантника Трэвиса Лика и его соучастницы-россиянки, попавшимся на распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, мужчина получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Более гуманным оказалось решение Фемиды относительно Вероники Грабанчук.
"Грабанчук Веронику Романовну суд признал виновной в совершении преступлений и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Как уточнили в московской прокуратуре, Грабанчук полностью признала свою вину, а Лик — нет. Установлено, что гражданин США несколько раз покупал у сообщника наркотики, которые после этого расфасовывал и передавал сообщнице
для размещения в тайники-закладки. Они успели совершить четыре покушения на сбыт более 40 граммов мефедрона.
Кроме того, Лик без цели сбыта хранил дома более 1,6 граммов мефедрона и 0,54 граммов таблеток с МДМА. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, о задержании Трэвиса Лика стало известно летом 2023 года. Бывший американский десантник в России был членом рок-группы "Лови ночь", однако помимо творчества он решил заняться продажей наркотиков, взяв в напарницы Валерию Грабанчук. О деле высказывались даже в Государственном департаменте США.