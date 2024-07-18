В Москве суд приговорил гражданина США к 13 годам колонии за сбыт наркотиков

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор по делу гражданина США, бывшего десантника Трэвиса Лика и его соучастницы-россиянки, попавшимся на распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, мужчина получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Более гуманным оказалось решение Фемиды относительно Вероники Грабанчук.

"Грабанчук Веронику Романовну суд признал виновной в совершении преступлений и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в московской прокуратуре, Грабанчук полностью признала свою вину, а Лик — нет. Установлено, что гражданин США несколько раз покупал у сообщника наркотики, которые после этого расфасовывал и передавал сообщнице

для размещения в тайники-закладки. Они успели совершить четыре покушения на сбыт более 40 граммов мефедрона.