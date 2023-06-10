Госдеп США сообщил, что осведомлён об аресте американца Трэвиса Лика в Москве

Представитель Госдепартамента США сообщил, что внешнеполитическое ведомство знает о заключении под стражу гражданина США — музыканта российской группы "Лови ночь" Трэвиса Лика.

"Для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы осведомлены о сообщениях о недавнем задержании гражданина США в Москве", — заявил он в интервью ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что, "когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа" и пытается оказать всю посильную помощь на уровне консульства.