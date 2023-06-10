В Москве по делу о сбыте наркотиков арестовали гражданина США

Хамовнический суд Москвы арестовал 51-летнего участника российской музыкальной группы и бывшего десантника ВВС США Майкла Трэвиса Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Он пробудет под стражей до 6 августа.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лика Майкла Трэвиса меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа 2023 года. Он обвиняется по п. "г" ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По этому же делу ранее была арестована знакомая американца россиянка Валерия Гробанюк. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

На странице Лика в соцсети "ВКонтакте" говорится, что он вокалист российской группы "Лови ночь", а также сотрудничал с коллективами "Тараканы" и Louna. Ранее Лик проходил военную службу в США в воздушно-десантной дивизии.

Также известно, что несколько дней назад в квартире американца на Запорожской улице в Москве был обыск. По данным телеканала "Рен-ТВ", там нашли подозрительное вещество, весы, зип-пакеты — всё это отправили на экспертизу.