Экстремальный релакс: Врач объяснила, как "земляная баня" становится новым трендом в косметологии

В Корее набирает популярность необычная спа-процедура — земляная баня, которая напоминает погребение заживо. Как рассказала в беседе с Life.ru невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, такой метод релакса — далеко не новый и очень полезный.

"Земляная баня" — это древний метод оздоровления, который вновь привлекает внимание благодаря своему уникальному подходу к расслаблению и уходу за кожей. Суть этой процедуры, по словам невролога, заключается в закапывании тела в тёплую землю, песок или специальную смесь, что в современных косметических салонах стало популярным способом снятия стресса и улучшения состояния кожи.

В современных косметических салонах для закапывания используют особую смесь: земля, древесный уголь, перемолотые опилки — у каждого салона свой рецепт состава. Эта смесь находится в специальном ящике размером с кровать и постоянно подогревается. Посетитель переодевается в специальное нижнее бельё, прячет волосы под шапочку, ложится в ящик, и его засыпают горячей землёй. После процедуры следует принять душ и можно сделать массаж Екатерина Демьяновская Невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Хотя закапывание в землю может вызвать ассоциации с ритуалом погребения или древними казнями, сегодня оно рассматривается как способ духовного очищения и экстремального опыта. Некоторые народы, например индейцы, воспринимали такую практику как способ глубокого размышления и медитации. Тем не менее важно учитывать, что процедура может вызывать стресс, особенно если к ней не подготовиться психологически, что может привести к повышению артериального давления или даже проблемам с сердечно-сосудистой системой.

С точки зрения физического здоровья "земляная баня" представляет собой форму тепловой процедуры, способствующей расслаблению мышц и улучшению кровообращения. Однако важно следить за тем, чтобы земля не давила на грудную клетку и не мешала дыханию, а также избегать вдыхания частичек почвы. Этот метод также может быть противопоказан при определённых заболеваниях и психических расстройствах, заключила собеседница Life.ru.