Бьюти-эксперт поделилась, как домашний уход за кожей может заменить косметолога

Правильный домашний уход может эффективно заменить услуги косметолога. Бьюти-эксперт Светлана Сон рассказала "Газете.ru", что основными этапами ухода являются очищение, увлажнение и защита. Однако для достижения оптимальных результатов нужно учитывать воздействие солнечных лучей, загрязнений и стресса.

Бьюти-эксперт объясняет, что, несмотря на сложные схемы ухода, достаточно нескольких многофункциональных средств. Например, BHA-кислоты в очищающих пенках помогут в борьбе с воспалениями и избыточным сальным выделением. Идебенон, антивозрастной компонент, благодаря своей малой молекулярной массе легче проникает в кожу и замедляет её старение.

По словам специалиста, важно комбинировать средства с идебеноном с другими активными компонентами, такими как пептиды и витамин B3, для более видимых результатов. Также эффективны гидрогелевые маски, которые доставляют активные ингредиенты в кожу в зависимости от её потребностей.

Не стоит забывать и о защите от солнца: использование санскринов с химическими и физическими фильтрами поможет предотвратить фотостарение и поддержать оптимальный уровень влаги.