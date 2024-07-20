Названо пять ошибок в уходе за кожей летом, которые приводят к акне
Бьюти-блогер Горбунова: "Тяжёлые" питательные кремы приводят к акне
"Тяжёлые" питательные кремы приводят к акне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Летом уход за кожей становится особенно важным из-за воздействия жары, ветра и морской воды. Незнание основных правил может привести к серьёзным проблемам. Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала "Вечерней Москве" о самых распространённых ошибках в летнем уходе за кожей.
Применение "тяжёлых" питательных кремов
Летом кожа нуждается в увлажнении, а не в питательных кремах, которые используются зимой. Такие кремы ухудшают дыхание кожи и провоцируют усиленное салоотделение, что приводит к забитым порам и акне. Лучше использовать средства с гиалуроновой кислотой, алоэ и зелёным чаем.
Использование косметики с кислотами
Кремы с агрессивными кислотами в сочетании с УФ-лучами могут вызвать преждевременное старение и гиперпигментацию. Летом лучше отказаться от таких средств, особенно с гликолевой кислотой, и использовать увлажняющие средства на основе гиалуроновой кислоты.
Отказ от солнцезащитных кремов
Солнцезащитный крем необходим не только на пляже, но и в повседневной жизни. УФ-лучи могут нанести вред коже даже за короткое время на солнце. Используйте солнцезащитный крем каждый день, когда выходите на улицу.
Выбор глиняных масок
Глиняные маски, полезные в другое время года, летом могут пересушить кожу. Лучше использовать увлажняющие и тонизирующие маски с экстрактом огурца, алоэ или масла чайного дерева, которые эффективно борются с расширенными порами и делают кожу мягкой и подтянутой.
Пренебрежение очищением
Летом на коже скапливаются грязь, пыль и себум, что приводит к воспалениям и высыпаниям. Ежедневное очищение кожи без содержания спирта — обязательный этап ухода, после которого следует увлажнение.
Ранее врач-дерматолог рассказал, что масло чёрного тмина, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, может помочь уменьшить проявления акне и улучшить качество кожи. Он отметил, что масло уменьшает выработку кожного сала, что важно для людей с акне. Однако косметика на основе этого масла не является лечебным препаратом и может использоваться только как дополнительное средство.