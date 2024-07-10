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10 июля, 12:53

Дерматолог посоветовал принимать масло чёрного тмина для избавления от акне

Дерматолог Самойлов: Масло чёрного тмина уменьшает выработку кожного сала

Обложка © Freepik / jcomp

Обложка © Freepik / jcomp

Различными антиоксидантными свойствами за счёт витаминов С и Е обладает масло чёрного тмина. Оно способно помочь улучшить качество кожи и уменьшить проявления акне, если начать его употреблять внутрь, рассказал врач-дерматолог клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Антон Самойлов.

"Масло чёрного тмина обладает антиоксидантными свойствами за счёт витаминов С и Е, а также противовоспалительными благодаря входящему в состав тимохинону. Кроме того, оно также имеет и себорегулирующие свойства, то есть уменьшает выработку кожного сала. Всё это важно для людей с акне", рассказал специалист в беседе с "Газетой.ru".

Косметика, которая основана на подобном масле, не является лечебным препаратом. При этом её можно использовать как дополнительное поддерживающее уходовое средство, но врач предупредил, что "вау-эффекта" ожидать не стоит. Для более глобального лечения стоит обратиться к профессиональному специалисту — дерматологу.

"Он оценит состояние кожи и порекомендует те кремы, мази, лосьоны, которые реально помогут справиться с проблемой акне и улучшить качество кожи. Приём масла чёрного тмина может помочь, но нужно понимать, что его вклад будет небольшим", — заключил врач.

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Ранее Life.ru рассказал о других маслах, которые в какой-то степени также могут поддержать человеческий организм. При этом речь идёт не об уходе за кожей, а о возможности применения масла с едой. По словам профессионального диетолога, организму необходимы масла с ненасыщенными жирами. При этом подобные масла стоит использовать только для заправки салатов и добавлять в уже готовую пищу.

Наталья Афонина
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