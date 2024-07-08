Дерматолог рассказала, почему нельзя мыться чаще раза в день

Кожа человека постоянно сталкивается с агрессивной внешней средой: перепады температур, сильная влажность или же, напротив, засуха, воздействие ультрафиолета и сильных морозов. На каждый из факторов она реагирует неодинаково, но на некоторые тревожные симптомы всё же стоит обращать пристальное внимание и заблаговременно консультироваться со специалистом. Об этом в беседе с aif.ru рассказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Ольга Олисова.

"В норме на коже не должно быть никаких высыпаний, за исключением некоторых врождённых, чаще пигментных образований. При появлении каких-либо изменений нужно посоветоваться со специалистом", — прокомментировала дерматолог.

По её словам, наиболее распространённая ошибка — чрезмерный уход. Слишком частые походы в душ, как и использование агрессивных средств, приводят к нарушению эпидермального барьера и гидролипидной мантии. Чтобы не разрушать естественную защиту организма, специалист рекомендует ограничить водные процедуры до одного раза в день. Кроме того, следует использовать различные увлажняющие средства — лосьоны, кремы. Ведь с возрастом у многих развивается ксероз — кожа иссыхает.

Со слов дерматолога, умеренное количество ультрафиолета полезно для здоровья кожи. Однако в данном случае велик риск перестараться. Поэтому лучше использовать солнцезащитные кремы, содержащие уровень защиты не ниже 30.