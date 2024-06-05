Важный компонент: Диетолог раскрыла, какое именно масло полезнее всего для здоровья

Масло — незаменимый продукт в рационе человека, ведь в нём содержатся жиры, необходимые для правильной работы тела. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.

"Жиры являются важнейшим компонентом питания, потому что они входят в состав каждой клетки организма. Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов", — сообщила Макиша.

По её словам, жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Первый тип хуже для организма, ведь они не тают при комнатной температуре. В частности, к ним относится практически весь животный жир, особенно говяжий и бараний. Кроме того, насыщенные жиры содержатся в растительных маслах вроде кокосового, пальмового и авокадо.

В питании диетологи призывают использовать ненасыщенные жирные кислоты — растительные и животные. Например, рыбий жир, в котором содержится омега-3. Для организма лучше подходят нерафинированные растительные масла, ведь в них много витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Но важно помнить, что такие масла стоит использовать только для заправки салатов и добавлять уже в готовую пищу. А вот для обжарки подойдёт рафинированное растительное масло, которое меньше горит. Для этого стоит брать кокосовое, пальмовое или сливочное масло.