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5 июня, 00:33

Важный компонент: Диетолог раскрыла, какое именно масло полезнее всего для здоровья

Диетолог Макиша: Организму нужны масла с ненасыщенными жирами

Масло — незаменимый продукт в рационе человека, ведь в нём содержатся жиры, необходимые для правильной работы тела. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.

"Жиры являются важнейшим компонентом питания, потому что они входят в состав каждой клетки организма. Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов", — сообщила Макиша.

По её словам, жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Первый тип хуже для организма, ведь они не тают при комнатной температуре. В частности, к ним относится практически весь животный жир, особенно говяжий и бараний. Кроме того, насыщенные жиры содержатся в растительных маслах вроде кокосового, пальмового и авокадо.

Названа безопасная норма употребления красного мяса
Названа безопасная норма употребления красного мяса

В питании диетологи призывают использовать ненасыщенные жирные кислоты — растительные и животные. Например, рыбий жир, в котором содержится омега-3. Для организма лучше подходят нерафинированные растительные масла, ведь в них много витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Но важно помнить, что такие масла стоит использовать только для заправки салатов и добавлять уже в готовую пищу. А вот для обжарки подойдёт рафинированное растительное масло, которое меньше горит. Для этого стоит брать кокосовое, пальмовое или сливочное масло.

Ранее специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни рассказала, какое мясо человеческий организм переваривает сложнее всего. Однако организму можно помочь — для этого хорошо подойдёт тушение продуктов.

Обложка ©

Unsplash / Fulvio Ciccolo

Анатолий Симоненко
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