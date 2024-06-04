Есть способ помочь: Названо мясо, которое человеку переваривать сложнее всего
Диетолог Макиша: Тяжёлое мясо перед употреблением нужно потушить
Человеческий организм сложнее всего переваривает мясо говядины и баранины, рассказала РИА "ФедералПресс" врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.
"Чем старше животное, тем более жёсткое мясо. И, соответственно, эти мышечные волокна нашим организмом перевариваются сложнее", — пояснила Макиша.
Также человеку сложно переваривать мясо диких зверей и животных, ведущих более подвижный образ жизни. Однако есть способ помочь организму усвоить мясо: нужно его потушить. В этот момент произойдёт денатурация белка, что повысит степень его усвоения. Кроме того, продукт можно обработать механически, например сделав из мяса котлеты. Но важно понимать, что жирное мясо даст дополнительную нагрузку для организма в процессе его переваривания.
Ранее диетолог рассказала, что здоровому человеку регулярно требуется есть красное мясо, так как в нём содержатся полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В. Однако частое употребление этого продукта может вызвать проблемы со здоровьем.
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