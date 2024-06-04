Есть способ помочь: Названо мясо, которое человеку переваривать сложнее всего

Также человеку сложно переваривать мясо диких зверей и животных, ведущих более подвижный образ жизни. Однако есть способ помочь организму усвоить мясо: нужно его потушить. В этот момент произойдёт денатурация белка, что повысит степень его усвоения. Кроме того, продукт можно обработать механически, например сделав из мяса котлеты. Но важно понимать, что жирное мясо даст дополнительную нагрузку для организма в процессе его переваривания.