Грозит меланома: Названы жуткие последствия для кожи от солнечного перегрева

Летом опасно находиться на солнце подолгу, даже сидя в воде. В противном случае можно получить ожоги на теле или даже онкологию кожи и слизистых, предупредила интернет-издание Regions подмосковный врач общей практики Мария Беляева.

"При нахождении на солнце на кожу воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые наряду с полезным воздействием, таким как выработка витамина Д, имеют и вредное. К нему относится солнечный ожог, а также повреждение молекулы ДНК в клетке кожи", — рассказала Беляева.

Она объяснила, что, когда повреждается ДНК, при делении клетки начинают множиться опухолевые, а не здоровые. Ряд злокачественных образований провоцируется ультрафиолетовыми лучами. Самым распространённым становится меланома.