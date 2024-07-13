Встречается почти у каждого: Россиян предупредили о риске солнечной крапивницы этим летом

Многие россияне в летний сезон сталкиваются с увеличенным риском аллергии. Чаще всего летом выделяются фотодерматиты, вызываемые ультрафиолетовыми лучами, рассказала фармацевт Алла Сапронова в беседе с "Газетой.ru".

Для защиты от солнечной крапивницы, которая встречается хотя бы один раз в течение жизни у 15–25% граждан, специалист рекомендует использовать средства с SPF и кремы после загара. В случае возникновения симптомов — принимать антигистаминные препараты, такие как дезлоратадин или левоцетиризин. Для лечения аллергии на укусы насекомых рекомендуется обработка места поражения и приём антигистаминных средств, помогающих снизить отёчность и зуд.

Поллиноз, вызванный повышенной чувствительностью к пыльце, также часто встречается летом. Для облегчения симптомов насморка и слезоточивости специалисты рекомендуют использовать антигистаминные спреи и капли для носа, такие как хлоропирамин или клемастин. В случае аллергии на продукты питания, особенно усугубляемой изменением рациона летом, важно принимать антигистаминные препараты и сорбенты для очищения кишечника.