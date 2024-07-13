Встречается почти у каждого: Россиян предупредили о риске солнечной крапивницы этим летом
Фармацевт Сапронова: Солнечная крапивница встречается у 15–25% граждан
Читателям Life.ru необходимо быть внимательными к симптомам аллергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A
Многие россияне в летний сезон сталкиваются с увеличенным риском аллергии. Чаще всего летом выделяются фотодерматиты, вызываемые ультрафиолетовыми лучами, рассказала фармацевт Алла Сапронова в беседе с "Газетой.ru".
Для защиты от солнечной крапивницы, которая встречается хотя бы один раз в течение жизни у 15–25% граждан, специалист рекомендует использовать средства с SPF и кремы после загара. В случае возникновения симптомов — принимать антигистаминные препараты, такие как дезлоратадин или левоцетиризин. Для лечения аллергии на укусы насекомых рекомендуется обработка места поражения и приём антигистаминных средств, помогающих снизить отёчность и зуд.
Поллиноз, вызванный повышенной чувствительностью к пыльце, также часто встречается летом. Для облегчения симптомов насморка и слезоточивости специалисты рекомендуют использовать антигистаминные спреи и капли для носа, такие как хлоропирамин или клемастин. В случае аллергии на продукты питания, особенно усугубляемой изменением рациона летом, важно принимать антигистаминные препараты и сорбенты для очищения кишечника.
Life.ru уже сообщал о множестве редких и необычных аллергий, которые могут кардинально изменить жизнь людей. Среди них: аквагеническая крапивница (аллергия на воду), фотодерматит (аллергия на солнечный свет), аллергия на физические упражнения, холодовая крапивница и вибрационная крапивница. Эти аллергии вызывают разнообразные симптомы от кожной сыпи до головокружения и требуют специального лечения и предотвращения контакта с аллергенами.