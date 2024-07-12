Названы самые опасные для аллергиков растения и продукты в пыльцевой сезон

Дикорастущие злаки обладают наибольшей аллергенностью, предупредили РИА "ФедералПресс" специалисты клиники Тюменского государственного медицинского университета.

"Наибольшей аллергенной активностью обладают дикорастущие злаки (тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, пырей, мятлик луговой, костёр, лисохвост, райграс), меньшей — культивируемые злаки (рожь, кукуруза)", — пояснили эксперты.

Когда цветут эти растения, у аллергиков страдают органы зрения и дыхательные пути. Пыльца способна провоцировать ощущение, будто в глазах есть что-то постороннее. Также могут появляться слёзы, зуд в носоглотке, насморк, кашель, удушье и прочие нехорошие последствия. В связи с этим врачи советуют внимательнее относиться к еде. Больше всего аллергию способны провоцировать квас, клубника, кукуруза и прочие растительные продукты. Не менее опасны фитопрепараты с пыльцой и мёд.

По мнению специалистов, аллергикам лучше пореже бывать на улице, не ездить за город, плотно закрывать окна, не пренебрегать защитными сетками, а лучше усиливать их влажной марлей. При поездке на авто окна нужно держать закрытыми. А дома каждый день проводить влажную уборку. После прогулки нужно принимать душ.