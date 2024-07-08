Врач рассказала, какой напиток нужно выпить после укуса осы

Сразу же после укуса пчелы нужно избавиться от жала, чтобы затем тщательно обработать рану, не допустив аллергической реакции и попадания инфекции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.

"Подойдут перекись нашатырного спирта, йодный раствор, кортикостероидная мазь, обычный медицинский спирт. Яд выдавливать не стоит. Когда жала нет, нужно не допустить распространения яда в организме и аллергии, аллергия предотвращается приёмом антигистаминных средств", — объяснила врач.

После случившегося следует больше пить, желательно сладкую воду или горячий сладкий чай. К месту укуса медик советует прикладывать грелку с холодной водой или влажное полотенце, смоченное раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды), в течение 15–20 минут, чтобы нейтрализовать отёк. Также для устранения яда можно накладывать на ранку смоченный кусочек рафинада, отметила специалист.

Минимизировать боль поможет холодный компресс — ткань, смоченную уксусом или спиртом, следует прикладывать к ранке на тридцать минут. При выраженном отёке хорошо помогают сок лимона и раствор из золотого уса с водкой. Также специалист порекомендовала накладывать на место укуса разрезанную луковицу, помидор, чеснок, смоченную водой таблетку валидола или настойку календулы. Последняя эффективно снимает покраснение.