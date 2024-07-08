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8 июля, 14:57

Врач рассказала, какой напиток нужно выпить после укуса осы

Врач Ораева: После укуса осы важно вытащить жало и выпить сладкий горячий чай

Сразу же после укуса пчелы нужно избавиться от жала, чтобы затем тщательно обработать рану, не допустив аллергической реакции и попадания инфекции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.

"Подойдут перекись нашатырного спирта, йодный раствор, кортикостероидная мазь, обычный медицинский спирт. Яд выдавливать не стоит. Когда жала нет, нужно не допустить распространения яда в организме и аллергии, аллергия предотвращается приёмом антигистаминных средств", — объяснила врач.

После случившегося следует больше пить, желательно сладкую воду или горячий сладкий чай. К месту укуса медик советует прикладывать грелку с холодной водой или влажное полотенце, смоченное раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды), в течение 15–20 минут, чтобы нейтрализовать отёк. Также для устранения яда можно накладывать на ранку смоченный кусочек рафинада, отметила специалист.

Минимизировать боль поможет холодный компресс — ткань, смоченную уксусом или спиртом, следует прикладывать к ранке на тридцать минут. При выраженном отёке хорошо помогают сок лимона и раствор из золотого уса с водкой. Также специалист порекомендовала накладывать на место укуса разрезанную луковицу, помидор, чеснок, смоченную водой таблетку валидола или настойку календулы. Последняя эффективно снимает покраснение.
Врач рассказала, каких людей чаще всего кусают осы
Врач рассказала, каких людей чаще всего кусают осы

Ранее Life.ru рассказал, в каких случаях укус осы, шмеля или пчелы может привести к летальному исходу. Так, например, человек может умереть от токсической реакции организма при большом количестве одновременных укусов.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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