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21 августа, 15:35

Названы 4 причины смерти при укусе ос, пчёл и шмелей

Аллерголог Чурюкина: Укусы пчёл могут вызвать системную аллергию

Аллергия — опасная реакция иммунной системы человека, особенно если обладатель узнаёт о ней внезапно. Это актуально и при укусах крылатых насекомых: пчёл, ос и шмелей. О том, как защититься аллергикам и какие есть методы профилактики такой аллергии, рассказала начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО "РостГМУ", доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФГБОУ "КубГМУ", врач – аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук Элла Чурюкина.

"Инсектная аллергия — реакция на укусы и взаимодействие с насекомыми — встречается довольно редко: у 0,48% людей в мире, 40% из них — дети младше 12 лет. Интересно, что насекомых чаще боятся женщины, но при этом мужчин кусают вдвое чаще", сообщила врач в беседе с aif.ru.

Аллергия может возникнуть не только от укусов насекомых, но и после того, как человек вдохнул продукты их жизнедеятельности, причём она может быть и локальной, и системной, предупредила медик. Хорошая новость в том, что тяжёлые аллергические реакции возникают у малой части населения: от одного до пяти процентов. Но в этих случаях высока летальность — 64–84%, причинами смерти становятся артериальная гипотензия, анафилактический шок или коллапс сосудов. А ещё умереть можно от токсической реакции на большое количество укусов, полученных единовременно. Такое наиболее часто случается с пчеловодами и людьми, находящимися поблизости от пасек.

Определить аллергию на укусы насекомых можно с помощью разных анализов. Одним из признаков будет повышенное содержание эозинофилов в крови. Этот вид аллергии определяется специальными анализами кожи, которые проводят в профильных клиниках. А ещё при лабораторном исследовании можно выявить аллергенспецифический иммуноглобулин к инсектным аллергенам. И есть достаточно популярный метод молекулярной аллергодиагностики, показывающий повышенную восприимчивость к ядам разных насекомых. После любых анализов делать выводы по ним должен специалист-аллерголог.

Для людей с инсектной аллергией есть определённые меры безопасности. Так, нужно быть очень осторожным в местах, где обитает много насекомых: на рынках, пасеках, проходя мимо мусорных контейнеров, в лесах и парках. Также не следует пренебрегать химическими средствами защиты от насекомых, ходить босиком по траве, использовать парфюмерию со сладкими ароматами, пить сладкие напитки с открытой крышкой на улице. На окна стоит поставить антимоскитные сетки, а при выходе в огород — надевать одежду, закрывающую руки и ноги.

Есть и меры профилактики инсектной аллергии: например, можно попробовать прибегнуть к иммунотерапии ядом насекомого, укус которого вызывает аллергию. Но такая процедура должна проходить под надзором врача.

Врач рассказал про редкую аллергию после укуса клеща

Врач рассказал про редкую аллергию после укуса клеща

Ранее ветеринар рассказал, что даже банальный укус пчелы, шмеля или осы может привести к летальному исходу. Особо опасны ситуации, когда насекомые жалят в скопление сосудов, например в грудь, лицо или шею.

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Freepik

Юрий Лысенко
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