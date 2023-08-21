Названы 4 причины смерти при укусе ос, пчёл и шмелей

Аллергия — опасная реакция иммунной системы человека, особенно если обладатель узнаёт о ней внезапно. Это актуально и при укусах крылатых насекомых: пчёл, ос и шмелей. О том, как защититься аллергикам и какие есть методы профилактики такой аллергии, рассказала начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний ФГБОУ ВО "РостГМУ", доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики ФГБОУ "КубГМУ", врач – аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук Элла Чурюкина.

"Инсектная аллергия — реакция на укусы и взаимодействие с насекомыми — встречается довольно редко: у 0,48% людей в мире, 40% из них — дети младше 12 лет. Интересно, что насекомых чаще боятся женщины, но при этом мужчин кусают вдвое чаще", — сообщила врач в беседе с aif.ru.

Аллергия может возникнуть не только от укусов насекомых, но и после того, как человек вдохнул продукты их жизнедеятельности, причём она может быть и локальной, и системной, предупредила медик. Хорошая новость в том, что тяжёлые аллергические реакции возникают у малой части населения: от одного до пяти процентов. Но в этих случаях высока летальность — 64–84%, причинами смерти становятся артериальная гипотензия, анафилактический шок или коллапс сосудов. А ещё умереть можно от токсической реакции на большое количество укусов, полученных единовременно. Такое наиболее часто случается с пчеловодами и людьми, находящимися поблизости от пасек.

Определить аллергию на укусы насекомых можно с помощью разных анализов. Одним из признаков будет повышенное содержание эозинофилов в крови. Этот вид аллергии определяется специальными анализами кожи, которые проводят в профильных клиниках. А ещё при лабораторном исследовании можно выявить аллергенспецифический иммуноглобулин к инсектным аллергенам. И есть достаточно популярный метод молекулярной аллергодиагностики, показывающий повышенную восприимчивость к ядам разных насекомых. После любых анализов делать выводы по ним должен специалист-аллерголог.

Для людей с инсектной аллергией есть определённые меры безопасности. Так, нужно быть очень осторожным в местах, где обитает много насекомых: на рынках, пасеках, проходя мимо мусорных контейнеров, в лесах и парках. Также не следует пренебрегать химическими средствами защиты от насекомых, ходить босиком по траве, использовать парфюмерию со сладкими ароматами, пить сладкие напитки с открытой крышкой на улице. На окна стоит поставить антимоскитные сетки, а при выходе в огород — надевать одежду, закрывающую руки и ноги.

Есть и меры профилактики инсектной аллергии: например, можно попробовать прибегнуть к иммунотерапии ядом насекомого, укус которого вызывает аллергию. Но такая процедура должна проходить под надзором врача.