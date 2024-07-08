Врач назвала простой аксессуар, который помогает при аллергии

В тёплое время года у многих людей закономерно обостряется аллергия, вынуждая тратить их немалые суммы на антигистаминные препараты. Однако справиться с недугом можно и более лёгкими способами, например посредством простых затемнённых очков. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова.

"Следует избегать выезда на природу во время цветения растений, вызывающих аллергию. Носите затемнённые очки при выходе на улицу. Принимайте душ чаще, чтобы избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках. Закрывайте окна автомобиля, особенно за городом", — посоветовала врач в разговоре с РИАМО.

Тактика борьбы с аллергией остаётся неизменной — при появлении реакции человек должен как можно скорее уменьшить взаимодействие с возбудителем. Так, например, в период цветения можно организовать поездку в место с другой климатической зоной. Также специалист посоветовала сократить нахождение на улице ранним утром и в сухую жаркую погоду, задуматься о покупке в дом очистителя воздуха с фильтром и чаще носить затемнённые очки.

Медик уточнила, что в период цветения лучше всего отправляться к побережью или в горы, где уровень пыльцы значительно ниже. Помимо того, не рекомендуется держать в доме комнатные растения, ведь они способны спровоцировать болезнь, и употреблять фитопрепараты на травяной основе.

8 июля в мире отмечается День борьбы с аллергией. Его учредила Всемирная организация по аллергии (WAO). Этим заболеванием страдает около 40% населения планеты. У каждого третьего диагностируется аллергический ринит, у каждого десятого — бронхиальная астма. 35% мужчин, 65% женщин и 64% детей подвержены пищевой аллергии. При этом статистика заболевания неуклонно растёт.