Не только животные: Врач рассказала, что может спровоцировать аллергию в доме

Около 40% населения Земли страдает аллергией. При этом спровоцировать её могут как определённые продукты и лекарства, так и животные. От чего зависит реакция организма и можно ли побороть неприятную болезнь, рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Кондратенко.

"Определённую роль играет наследственный фактор — вероятность развития такой аллергии выше, если у членов семьи ребёнка наблюдаются подобные явления или сам он страдает реакциями на другие аллергены", — рассказала специалист в беседе с RT.

Опознать аллергию не так уж и сложно. Практически у всех страдающих от неё при употреблении или непосредственном нахождении рядом с аллергеном появляется заложенность носа, кашель, одышка, зуд, покраснение и слезоточивость глаз, а также нередко возникают пятна или крапивница на коже. В более редких случаях у человека поднимается температура, возникают вялость и тошнота.

Примечательно и то, что реакция на аллерген нередко возникает спустя некоторое время, даже если человек уже не находится в непосредственном контакте с ним. Так, одним достаточно попасть в одно помещение с домашним питомцем, чтобы тут же начать чихать, у других же эффект наберёт силу лишь спустя несколько часов. Как отметила врач, аллергическую реакцию провоцируют белки, содержащиеся в слюне, эпителии, сальных железах и моче питомца. А распространённое утверждение, что аллергеном является именно шерсть четвероногих, не имеет ничего общего с реальностью.

Именно поэтому у многих людей проявлялись симптомы аллергии на собак, кошек, морских свинок, кроликов, мышей. Бывает и так, что человек начинает чихать, постояв рядом с аквариумом или клеткой с попугаями, однако в данном случае проблема заключается скорее в компонентах корма. К гипоаллергенным животным специалисты относят улиток, ящериц, черепах, рыбок, морских свинок и шиншилл.

"Полностью избавиться от аллергии на животных нельзя, препаратов в настоящее время не существует. Основные методы направлены на облегчение симптомов, для чего используются антигистаминные средства, энтеросорбенты, ингаляторы для носа и бронхов и глазные капли, содержащие глюкокортикоиды", — пояснила эксперт.

Единственная возможность избавиться от аллергии — прекратить контакт с аллергеном. Однако это непростой процесс, ведь частицы возбудителя нередко остаются в помещении долгое время, несмотря на регулярную влажную уборку. Также специалист отметила, что частота развития аллергии значительно ниже у детей, которые с раннего возраста жили рядом с домашними животными.