В День борьбы с аллергией врач раскрыл самые смертоносные аллергены Врач Иванов: Аллергией страдает от 30 до 40% населения планеты 8 июля, 10:16 Аллергией страдает от 30 до 40% населения планеты. Обложка © Freepik.com

8 июля отмечается День борьбы с аллергией. В этот день по всему миру проводятся обучающие мероприятия и распространяется информация о том, как распознавать симптомы аллергических реакций, как правильно реагировать на них, а также о современных методах диагностики и лечения аллергий. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал Life.ru, сколько людей страдает этим заболеванием и умирает от его последствий.

Аллергия — одна из самых распространённых медицинских проблем в мире. По данным ВОЗ, от 30 до 40% населения страдают различными формами аллергии: от аллергического ринита до пищевой аллергии. В последние десятилетия количество людей, страдающих аллергией, значительно увеличилось, что связывают с изменениями образа жизни и условий окружающей среды. Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Аллергия может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего она начинается в детстве. Основные факторы риска: генетическая предрасположенность, загрязнение окружающей среды, курение. Однако сказать точно, почему у одних людей развивается аллергия, а у других — нет, пока точно нельзя. Большинство аллергических реакций протекают в довольно лёгкой форме и не угрожают жизни, но некоторые из них могут привести к серьёзным последствиям и даже смерти, предупредил врач.

Анафилаксия — это острая и потенциально смертельная аллергическая реакция, которая развивается в считаные минуты. Она может быть вызвана различными причинами, например, укусами ос и пчёл, приёмом лекарств (обычно, антибиотиков), продуктами (арахис, моллюски). Наиболее опасными аллергенами считаются орехи, моллюски, пенициллин, латекс.

"По разным оценкам, ежегодно от анафилактических реакций умирает около 200 человек в США и примерно 1500 человек в Европе. Официальные данные о распространённости анафилаксии в России отсутствуют. Чаще всего анафилаксия заканчивается летальным исходом", — рассказал Иванов.

Авторы Андрей Горяничев