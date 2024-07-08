5 самых странных аллергий, которые только могут быть у человека: как выглядят и что делать
Редкие и странные аллергии могут превратить повседневную жизнь в испытание. Узнайте о самых необычных из них и как люди с такими аллергиями вынуждены жить.
8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией. Негативные реакции организма бывают на самые разные вещи — от пыльцы и шерсти животных до пищи и лекарств. Но есть такие редкие и странные виды аллергий, о которых большинство людей даже не догадывается. Вот пять самых необычных, которые могут кардинально изменить вашу жизнь.
1. Аллергия на воду
Самые редкие аллергии: от воды до солнечного света. Фото © Shutterstock / FOTODOM / airdone
Представьте себе: вы моете руки или принимаете душ, а ваша кожа сразу покрывается сыпью и начинает чесаться. Это не кошмарный сон, а реальность для людей с аквагенической крапивницей. Эта редкая аллергия встречается у одного человека на 23 миллиона. При контакте с водой появляются красные зудящие пятна. В таких случаях обычно люди стараются принимать душ реже, потеть по минимуму, а умываются только специальными средствами.
2. Аллергия на солнечный свет
Удивительные виды аллергий: как жить с необычными реакциями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro
Солнечные лучи могут вызывать зуд, покраснение кожи, головную боль и головокружение у людей с аллергией на ультрафиолет. Спасением могут стать солнцезащитные кремы и, логично, избегание прямых солнечных лучей. Кстати, не стоит путать эту аллергию с аллергией на тепло, когда симптомы вызывает нагревание тела под солнцем!
3. Аллергия на физические упражнения
Как бороться с редкими аллергиями: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz
Для людей с аллергией на физические нагрузки даже утренняя зарядка может обернуться кошмаром. Чесотка, сыпь и проблемы с пищеварением — такие симптомы проявляются при этой редкой аллергии. Бег, фитнес и даже лёгкие упражнения становятся невозможными. Чтобы облегчить состояние, всего-то нужно избегать интенсивных физических нагрузок. А если вдруг всё-таки приходится напрячься, то следует принимать антигистаминные препараты.
4. Аллергия на холод
Странные аллергии: что делать и как избежать симптомов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Для людей с холодовой крапивницей даже лёгкий ветерок может стать мучением. Контакт с прохладой вызывает зудящую сыпь, покраснение кожи и даже отёки. Хорошая защита — тёплая одежда и таблетки против аллергии. Но лучше всего просто переехать в тёплые края, ведь правда?
5. Аллергия на вибрации
Редкие аллергии, о которых вы не знали: симптомы и лечение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov
Да-да, есть и такая аллергия! Люди, страдающие вибрационной крапивницей, реагируют на вибрации, например от работы строительного оборудования или даже от поездок на мотоцикле. Симптомы включают сыпь, покраснение и зуд. В таких случаях нужно по возможности держаться подальше от источников вибрации и принимать антигистаминные препараты, чтобы облегчить состояние.
Как справляться с редкими аллергиями
8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией: как жить со странными аллергиями? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria
Если вы столкнулись с одной из этих редких аллергий, первое, что нужно сделать, — обратиться к врачу. Специалист поможет поставить диагноз и подобрать подходящее лечение. Антигистаминные препараты часто помогают справляться с симптомами. Также важно избегать контакта с аллергенами и всегда иметь при себе необходимые лекарства.
Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB