5 самых странных аллергий, которые только могут быть у человека: как выглядят и что делать

8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией. Негативные реакции организма бывают на самые разные вещи — от пыльцы и шерсти животных до пищи и лекарств. Но есть такие редкие и странные виды аллергий, о которых большинство людей даже не догадывается. Вот пять самых необычных, которые могут кардинально изменить вашу жизнь.

1. Аллергия на воду

Самые редкие аллергии: от воды до солнечного света. Фото © Shutterstock / FOTODOM / airdone

Представьте себе: вы моете руки или принимаете душ, а ваша кожа сразу покрывается сыпью и начинает чесаться. Это не кошмарный сон, а реальность для людей с аквагенической крапивницей. Эта редкая аллергия встречается у одного человека на 23 миллиона. При контакте с водой появляются красные зудящие пятна. В таких случаях обычно люди стараются принимать душ реже, потеть по минимуму, а умываются только специальными средствами.

2. Аллергия на солнечный свет

Удивительные виды аллергий: как жить с необычными реакциями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Солнечные лучи могут вызывать зуд, покраснение кожи, головную боль и головокружение у людей с аллергией на ультрафиолет. Спасением могут стать солнцезащитные кремы и, логично, избегание прямых солнечных лучей. Кстати, не стоит путать эту аллергию с аллергией на тепло, когда симптомы вызывает нагревание тела под солнцем!

3. Аллергия на физические упражнения

Как бороться с редкими аллергиями: советы и рекомендации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Для людей с аллергией на физические нагрузки даже утренняя зарядка может обернуться кошмаром. Чесотка, сыпь и проблемы с пищеварением — такие симптомы проявляются при этой редкой аллергии. Бег, фитнес и даже лёгкие упражнения становятся невозможными. Чтобы облегчить состояние, всего-то нужно избегать интенсивных физических нагрузок. А если вдруг всё-таки приходится напрячься, то следует принимать антигистаминные препараты.

4. Аллергия на холод

Странные аллергии: что делать и как избежать симптомов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Для людей с холодовой крапивницей даже лёгкий ветерок может стать мучением. Контакт с прохладой вызывает зудящую сыпь, покраснение кожи и даже отёки. Хорошая защита — тёплая одежда и таблетки против аллергии. Но лучше всего просто переехать в тёплые края, ведь правда?

5. Аллергия на вибрации

Редкие аллергии, о которых вы не знали: симптомы и лечение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Да-да, есть и такая аллергия! Люди, страдающие вибрационной крапивницей, реагируют на вибрации, например от работы строительного оборудования или даже от поездок на мотоцикле. Симптомы включают сыпь, покраснение и зуд. В таких случаях нужно по возможности держаться подальше от источников вибрации и принимать антигистаминные препараты, чтобы облегчить состояние.

Как справляться с редкими аллергиями

8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией: как жить со странными аллергиями? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Josep Suria