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7 августа, 12:00

Врач объяснила, почему категорически нельзя давить прыщи

Врач Екшибарова: Выдавливание прыща может привести к образованию рубца на коже

Выдавливание прыща может привести не только к заражению крови или образованию фурункула, но и появлению некрасивого шрама на коже, а также пятен постакне. Об этом рассказала врач-косметолог Наталья Екшибарова.

"Выдавливание воспалительных элементов является одной из причин появления рубцов и пятен постакне. При выдавливании происходит травмирование кожи, что усиливает воспаление и повышает риск образования рубцов. Кроме того, выдавливание может спровоцировать присоединение вторичной инфекции, что усугубит ситуацию", — рассказала Екшибарова в беседе с РИАМО.

Врач также отметила, что с последствиями выдавленного прыща придётся разбираться крайне долго, так как постакне требует определённого ухода. Важно тщательно очищать и увлажнять кожу подходящими ей по типу средствами, использовать лекарственные мази и лосьоны и не забывать про пагубное воздействие солнечных лучей на эпидермис. От соляриев эксперт порекомендовала воздержаться вовсе, так как это, напротив, провоцирует пигментацию.

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Ранее Life.ru рассказал о семи дешёвых и доступных аптечных средствах, которые помогут быстро справиться с высыпаниями на коже. Многие вполне реально найти и дома, например активированный уголь или витамины.

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Мария Любицкая
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