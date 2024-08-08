Жених, кокаин и пожизненное: "Ростовская Бриджит Джонс" вернётся на родину после 10 лет в вьетнамской тюрьме

Власти Вьетнама передали России гражданку РФ Марию Дапирку, которая в 2015 году была приговорена к пожизненному сроку заключения за контрабанду кокаина. "Ростовская Бриджит Джонс" будет отбывать наказание на родине, сообщили в генеральном консульстве РФ в южном вьетнамском городе Хошимин.

"В соответствии с постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону и решением компетентного органа Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) осуждённая Дапирка подлежит передаче в РФ. В четверг местные власти передали россиянку в Хошимине особому конвою ФСИН для доставки в РФ при непосредственном участии представителей генконсульства" , — информировали в консульстве ТАСС.

Напомним, что Дапирку приговорили в Вьетнаме к пожизненному сроку за ввоз кокаина в мае 2015 года. Девушка отрицала свою причастность к наркотикам и поясняла, что кокаин ей подбросил возлюбленный, который входил в нигерийскую мафию. Более того, общественный фонд Sezimtal уже установил, что девушку подставил наркоторговец Чиб Эзе. Он обещал на ней жениться. Тем не менее суд Хошимина вынес пожизненный приговор уроженке Ростова-на-Дону.