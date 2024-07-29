Сын сердцееда советского кино попался в Москве на закладках

Останкинский суд Москвы заключил под стражу по подозрению в попытке сбыть наркотики сыну известного советского актёра Владимира Сошальского. Попытка подзаработать на закладках обернулась для Владимира Сошальского-младшего отправкой в СИЗО минимум до 26 сентября 2024 года.

Сын советского актёра Сошальского арестован в Москве за попытку сбыть наркотики. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал обвиняемому Сошальскому В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", – уточнили в инстанции.