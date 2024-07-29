Сын сердцееда советского кино попался в Москве на закладках
Сын советского актёра Сошальского арестован в Москве за попытку сбыть наркотики
Советский актёр Владимир Сошальский. Кадр из фильма "Виват, гардемарины!" © kino-teatr.ru
Останкинский суд Москвы заключил под стражу по подозрению в попытке сбыть наркотики сыну известного советского актёра Владимира Сошальского. Попытка подзаработать на закладках обернулась для Владимира Сошальского-младшего отправкой в СИЗО минимум до 26 сентября 2024 года.
Сын советского актёра Сошальского арестован в Москве за попытку сбыть наркотики. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал обвиняемому Сошальскому В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", – уточнили в инстанции.
Сошальский-старший сыграл множество ролей, в том числе в картинах "Прохиндиада или Бег на месте", "Дуэнья", "Укрощение строптивой", "Жизнь Клима Самгина", "Виват, гардемарины!" и "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII". Сердцеед советского кино умер от рака всхосписе в 2007 году, ему было 78 лет. Упокоился знаменитый артист на Троекуровском кладбище Москвы рядом со своей матерью.
А ранее сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура Бажаева арестовали за нападение на силовиков. 23-летний мажор повздорил с полицейскими, когда те не пропустили его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники" из-за концерта певца Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов. Отец мажора Муса Бажаев решил не помогать сыну избежать справедливого наказания.