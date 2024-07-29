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29 июля, 10:10

Сын миллиардера Бажаева не смог назвать суду свой адрес в Москве, только в Ницце

Сын предпринимателя Мусы Бажаева Тимур на суде. Фото © Life.ru

Сын предпринимателя Мусы Бажаева Тимур на суде. Фото © Life.ru

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур на суде не смог вспомнить адрес своего проживания в Москве, но зато припомнил, что родился в Ницце. Об этом пишет SHOT.

Тимур Бажаев слушает рекомендации адвокатов на суде. Фото © Life.ru

Сейчас он студент 3 курса МГУ, не женат, официально работает на должности консультанта гендиректора Черногорской рудной компании. В СИЗО отправляться драчун не захотел, поскольку имеет хронический бронхит. Его интересы в суде, кстати, представляют сразу 2 адвоката.

Тимур также поделился своей версией произошедшего ранее инцидента. По его словам, полиция закрыла проход к ресторану-яхте "Ласточка", куда он собирался во что бы то ни стало попасть с друзьями. Якобы он спросил про альтернативный маршрут у сотрудника, который в грубой форме ответил ему. Сыну миллиардера пришлось повторить вопрос, но в этот раз ему даже не ответили. Молодой человек решил пройти через заградительную калитку, после чего сразу начал крыть матом и избивать полицейский.

Своё заявление Бажаев-младший подкрепил тем, что он не сумасшедший и не стал бы налетать с кулаками на полицейского. Он также отметил, что в этот момент пьяным он не был.

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Напомним, что 23-летний Тимур Бажаев вступил в конфликт с полицейским, когда тот не пропустил его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники", поскольку территория была оцеплена из-за концерта Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом его отец Муса Бажаев заявил, что не станет никак помогать сыну избежать справедливого наказания. Ранее дебошира привезли в суд.

Владимир Озеров
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