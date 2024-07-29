Сын миллиардера Бажаева не смог назвать суду свой адрес в Москве, только в Ницце
Сын предпринимателя Мусы Бажаева Тимур на суде. Фото © Life.ru
Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур на суде не смог вспомнить адрес своего проживания в Москве, но зато припомнил, что родился в Ницце. Об этом пишет SHOT.
Тимур Бажаев слушает рекомендации адвокатов на суде. Фото © Life.ru
Сейчас он студент 3 курса МГУ, не женат, официально работает на должности консультанта гендиректора Черногорской рудной компании. В СИЗО отправляться драчун не захотел, поскольку имеет хронический бронхит. Его интересы в суде, кстати, представляют сразу 2 адвоката.
Тимур также поделился своей версией произошедшего ранее инцидента. По его словам, полиция закрыла проход к ресторану-яхте "Ласточка", куда он собирался во что бы то ни стало попасть с друзьями. Якобы он спросил про альтернативный маршрут у сотрудника, который в грубой форме ответил ему. Сыну миллиардера пришлось повторить вопрос, но в этот раз ему даже не ответили. Молодой человек решил пройти через заградительную калитку, после чего сразу начал крыть матом и избивать полицейский.
Своё заявление Бажаев-младший подкрепил тем, что он не сумасшедший и не стал бы налетать с кулаками на полицейского. Он также отметил, что в этот момент пьяным он не был.
Напомним, что 23-летний Тимур Бажаев вступил в конфликт с полицейским, когда тот не пропустил его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники", поскольку территория была оцеплена из-за концерта Леонида Агутина. В ходе драки сын миллиардера несколько раз ударил сотрудника полиции. При этом его отец Муса Бажаев заявил, что не станет никак помогать сыну избежать справедливого наказания. Ранее дебошира привезли в суд.