В Москве задержан сын миллиардера Бажаева за драку с полицейскими

В Москве задержали сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, который устроил драку с сотрудниками полиции в центре Москвы. Об этом сообщает столичный СК.

По данным SHOT, при досмотре 23-летний парень начал конфликтовать с сотрудниками, а затем стал с ними драться. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, его ждёт медосвидетельствование. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие будет просить заключить мужчину под стражу.