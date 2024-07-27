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27 июля, 19:57

В Москве задержан сын миллиардера Бажаева за драку с полицейскими

В Москве задержали сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, который устроил драку с сотрудниками полиции в центре Москвы. Об этом сообщает столичный СК.

По данным SHOT, при досмотре 23-летний парень начал конфликтовать с сотрудниками, а затем стал с ними драться. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, его ждёт медосвидетельствование. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие будет просить заключить мужчину под стражу.

Драка мужчины с полицейскими в районе стадиона "Лужники" в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

"Смертельная битва" голой амазонки из Краснодара с соседом-полицейским попала на видео
"Смертельная битва" голой амазонки из Краснодара с соседом-полицейским попала на видео

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кореновске возбудили дело против зачинщика драки, напавшего на полицейского. Массовое побоище началось после замечания о громкости музыки в машине.

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Кадр видео Telegram / Столичный СК

Артур Лапсаков
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