На зачинщика побоища с 60 мужчинами в Кореновске завели дело о нападении на полицейского
В Кореновске возбудили дело против зачинщика драки, напавшего на полицейского
В городе Кореновске Краснодарского края завели уголовное дело против 20-летнего молодого человека по статье о насилии в отношении сотрудника полиции в ходе массовой драки между местными жителями. Об этом сообщает региональный СУ СК в своём телеграм-канале.
Полиция задержала зачинщика массовой драки. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
"Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с применением насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ). В настоящее время 20-летний подозреваемый задержан следователем СК", — сказано в публикации.
Следствие собирается добиться избрания меры пресечения в отношении фигуранта в виде заключения под стражу. Сотрудники СК продолжают выяснять детали произошедшего.
Ранее Life.ru писал, что в Кореновске после замечания о громкости музыки в машине завязалась массовая драка. Зачинщиком конфликта оказался 20-летний курд с российским гражданством. По подсчётам журналистов, в побоище принимали участие порядка 60 мужчин. Он продолжат буянить даже будучи в полицейском участке.
Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю