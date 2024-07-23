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23 июля, 11:28

На зачинщика побоища с 60 мужчинами в Кореновске завели дело о нападении на полицейского

В Кореновске возбудили дело против зачинщика драки, напавшего на полицейского

В городе Кореновске Краснодарского края завели уголовное дело против 20-летнего молодого человека по статье о насилии в отношении сотрудника полиции в ходе массовой драки между местными жителями. Об этом сообщает региональный СУ СК в своём телеграм-канале.

Полиция задержала зачинщика массовой драки. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

"Кореновским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с применением насилия в отношении сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ). В настоящее время 20-летний подозреваемый задержан следователем СК", — сказано в публикации.

Следствие собирается добиться избрания меры пресечения в отношении фигуранта в виде заключения под стражу. Сотрудники СК продолжают выяснять детали произошедшего.

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Ранее Life.ru писал, что в Кореновске после замечания о громкости музыки в машине завязалась массовая драка. Зачинщиком конфликта оказался 20-летний курд с российским гражданством. По подсчётам журналистов, в побоище принимали участие порядка 60 мужчин. Он продолжат буянить даже будучи в полицейском участке.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Владимир Озеров
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