Неумелая лезгинка плавно перетекла в массовую драку на пляже в Дагестане

Вечерние посиделки на городском пляже неожиданно сменились на мордобой из-за лезгинки в дагестанском Избербаше. Полицейские задержали 13 особо рьяных драчунов, рассказали в пресс-службе МВД республики. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

"В дежурную часть полиции Избербаша поступило сообщение о том, что "на городском пляже массовая драка". На место были направлены полицейские наряды полка ППС. Дебош был пресечён, а 13 активных участников потасовки доставлены в отдел", — сообщили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что предметом спора между несколькими гостями стала лезгинка. Градус конфронтации накалялся, в ход шли крики и нецензурные выражения на любой вкус. Другие отдыхающие сделали им замечание, после чего "хореографов" было уже не угомонить.

"Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения", — констатировали в МВД.