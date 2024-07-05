16-летняя украинка устроила танцы под российскую музыку в Киеве и получила наказание

На Украине правоохранители привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу за танцы под трек российского исполнителя у памятника героям небесной сотни в Киеве. Девочка всё снимала на видео и выложила ролик в своих соцсетях. Об этом пишет издание "Обозреватель".

Полицейские отыскали "преступницу" и оформили на неё административный протокол за мелкое хулиганство. Также была проведена профилактическая беседа с её мамой. Кодекс административных правонарушений Незалежной предусматривает в таких случаях штраф от 51 до 119 гривен (110–258 рублей), или от 40 до 60 часов общественных работ, либо же исправительные работы сроком от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработной платы. Помимо вышеперечисленных мер может быть применён административный арест сроком до 15 суток. Какое именно взыскание применили к девушке — неизвестно.

В общественных местах на Украине полагается штраф за прослушивание российской музыки, его размер — 70 гривен (152 рубля). Не исключено, что в скором будущем эти штрафы кратно вырастут.