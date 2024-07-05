16-летняя украинка устроила танцы под российскую музыку в Киеве и получила наказание
В Киеве привлекли к ответственности блогершу за танцы под российский трек
На Украине правоохранители привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу за танцы под трек российского исполнителя у памятника героям небесной сотни в Киеве. Девочка всё снимала на видео и выложила ролик в своих соцсетях. Об этом пишет издание "Обозреватель".
Полицейские отыскали "преступницу" и оформили на неё административный протокол за мелкое хулиганство. Также была проведена профилактическая беседа с её мамой. Кодекс административных правонарушений Незалежной предусматривает в таких случаях штраф от 51 до 119 гривен (110–258 рублей), или от 40 до 60 часов общественных работ, либо же исправительные работы сроком от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработной платы. Помимо вышеперечисленных мер может быть применён административный арест сроком до 15 суток. Какое именно взыскание применили к девушке — неизвестно.
В общественных местах на Украине полагается штраф за прослушивание российской музыки, его размер — 70 гривен (152 рубля). Не исключено, что в скором будущем эти штрафы кратно вырастут.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как правоохранители во Львове жёстко скрутили студентку на велосипеде якобы за отказ предоставить документы для проверки. Ситуация была записана на видео, которое разлетелось по социальным сетям. Для того чтобы задержать девушку, потребовалось шесть полицейских.
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