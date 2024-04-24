На Украине задержали 19-летнюю девушку, пытавшуюся продать ребёнка за ₽2,3 млн
Полиция задержала жительницу Днепра при попытке продать двухлетнего сына за 1 миллион гривен. Обложка © Telegram / Днепропетровская областная прокуратура
На Украине задержали жительницу Днепра при попытке продать двухлетнего мальчика за один миллион гривен (около 2 371 450 рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru). Об этом сообщают местная полиция и прокуратура.
Полиция задержала жительницу Днепра при попытке продать двухлетнего сына. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины
По данным следствия, 19-летняя украинка решила продать своего двухлетнего сына из-за того, что он мешал ей устраивать личную жизнь. Девушка не хотела воспитывать и заботиться о ребёнке. Она нашла бездетную женщину и предложила ей выгодную сделку.
На вырученные деньги мамаша собиралась открыть собственное дело, однако "стартапу" было не суждено выстрелить — полицейские взяли горе-предпринимательницу с поличным во время передачи малыша. Сейчас о нём заботятся врачи.
Сегодня Life.ru рассказывал о другом случае, когда уже в России женщина решила избавиться от утомившего её младенца: мальчика грудного возраста нашли лежащим во дворе дома в Химках. Ребёнка доставили в отдел полиции, а вскоре туда заявилась сама горе-мамаша в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что она просто вручила ребёнка своему знакомому после попойки и как ни в чём не бывало ушла домой.