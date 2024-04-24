На Украине задержали 19-летнюю девушку, пытавшуюся продать ребёнка за ₽2,3 млн

На Украине задержали жительницу Днепра при попытке продать двухлетнего мальчика за один миллион гривен (около 2 371 450 рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru). Об этом сообщают местная полиция и прокуратура.

Полиция задержала жительницу Днепра при попытке продать двухлетнего сына. Видео © Telegram / Национальная полиция Украины

По данным следствия, 19-летняя украинка решила продать своего двухлетнего сына из-за того, что он мешал ей устраивать личную жизнь. Девушка не хотела воспитывать и заботиться о ребёнке. Она нашла бездетную женщину и предложила ей выгодную сделку.

На вырученные деньги мамаша собиралась открыть собственное дело, однако "стартапу" было не суждено выстрелить — полицейские взяли горе-предпринимательницу с поличным во время передачи малыша. Сейчас о нём заботятся врачи.